Positief nieuws Pharming in Europa

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group krijgt een versnelde beoordeling in Europa voor leniolisib ter behandeling van een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem APDS. Dit maakte het biotechbedrijf maandag voorbeurs bekend. Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft een versnelde beoordeling van de vergunningaanvraag voor toelating tot de markt verleend. Hierdoor zal de beoordeling niet 210 maar 150 dagen duren, aldus Pharming. Pharming ligt naar eigen zeggen op schema voor indiening bij de EMA van de vergunningaanvraag voor leniolisib in oktober 2022. "De acceptatie van een versnelde beoordeling door het EMA voor leniolisib onderstreept de grote onvervulde behoefte van patiënten die lijden aan APDS. Het product wordt mogelijk de eerste goedgekeurde behandeling voor deze zeldzame aandoening", zei Chief Medical Officer Anurag Relan in een toelichting op het nieuws. Bron: ABM Financial News

