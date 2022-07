Iets meer kwartaalomzet voor Procter & Gamble Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Procter & Gamble

(ABM FN-Dow Jones) Procter & Gamble heeft in het afgelopen kwartaal iets minder winst per aandeel behaald dan verwacht, maar de omzet en de resultaten wel zien stijgen. Dit bleek vrijdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse producent van persoonlijke en huishoudelijke verzorgingsmiddelen uit Cincinnati. In het vierde kwartaal van het boekjaar 2022, dat in juni eindigde, steeg de winst per aandeel van 1,13 naar 1,21 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,22 dollar. De netto-omzet steeg met 3 procent op jaarbasis van 18,9 naar 19,5 miljard dollar. Op autonome basis steeg de omzet met 7 procent. De markt rekende op een omzet van 19,4 miljard dollar. De volumes daalden in het afgelopen kwartaal opnieuw met 1 procent, maar de prijzen stegen met 8 procent. Wisselkoersen hadden een negatieve impact van 4 procent. Dividend en aandeleninkoop Het bedrijf uit Cincinnati wil in het nieuwe boekjaar voor meer dan 9 miljard dollar aan dividend uitkeren. Verder staat er voor 2023 een aandeleninkoopprogramma van 6 tot 8 miljard dollar gepland. Outlook Op autonome basis rekent het bedrijf op een omzetgroei van 0 tot 2 procent. Op een autonome basis wordt ten opzichte van 2022 een groei van 3 tot 5 procent verwacht. Voor de winst per aandeel wordt door Procter & Gamble per saldo uitgegaan van 5,93 dollar, een stijging met 2 procent. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Procter & Gamble in New York 4,0 procent hoger. Bron: ABM Financial News

