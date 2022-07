'Sterke resultaten AMG' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het tweede kwartaal van dit jaar sterke resultaten geboekt, dankzij de gestegen lithiumprijzen, maar de vraag is hoe duurzaam deze prijsstijging is. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag. Het grootste deel van de EBITDA-stijging op kwartaalbasis, is te danken aan de "ongelooflijk sterke rally" van de lithiumprijzen. Ook het langverwachte herstel in de ruimtevaartactiviteiten is nu zichtbaar. AMG verhoogde de outlook voor heel 2022, maar deze is volgens Claassen nog steeds terughoudend. "Dat begrijpen we gezien de toegenomen risico's op een mondiale economische terugval en de recente prijsdruk", aldus de analist. "Bovendien zijn er uiteenlopende meningen over hoe houdbaar de huidige hoge lithiumprijzen zijn, vooral als de economie vertraagt." Degroof verhoogde de EBITDA-ramingen voor dit jaar met circa 5 procent tot aan de bovenkant van de bandbreedte die AMG afgaf. De EBITDA-raming voor 2023 liet Degroof onveranderd staan op 307 miljoen dollar. Degroof ziet beperkt opwaarts potentieel voor 2023, vanwege de impact van een economische groeivertraging en afkoeling van de lithiumprijzen die daarop zou volgen. Degroof Petercam heeft een Houden advies op AMG en verlaagde het koersdoel van 43,00 naar 34,00 euro. Bron: ABM Financial News

