Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel CM.com

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor CM.com verlaagd van 13,00 naar 11,00 euro met een onveranderd Houden advies. De koersdoelverlaging volgt nadat CM.com bij de kwartaalcijfers vanochtend de outlook verlaagde. CM.com verwacht voor dit jaar inmiddels een omzet van 300 tot 315 miljoen euro. Eerder hield het bedrijf nog rekening met een jaaromzet van 310 tot 330 miljoen euro. Dit impliceert volgens Jefferies dat de omzetgroei in de tweede jaarhelft ongeveer 35 procent zal zijn. "Maar wij zijn wat voorzichtiger", aldus analist Charles Brennan. Hij rekent op 30 procent. "Met macro-tegenwinden die eerder heviger dan beter worden en het bedrijf nog altijd verlieslatend is, blijven we op Houden", aldus Brennan. Bron: ABM Financial News

