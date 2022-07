Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor KPN verhoogd naar 3,55 euro bij een ongewijzigd Outperform advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport. De verwachtingen van de Zwitserse bank lagen al boven de afgelopen week door het telecombedrijf verhoogde outlook en veranderen daarom niet. De ramingen van Credit Suisse voor EBITDA na leases in 2023 en 2024 werden wel verhoogd, met 0,3 tot 0,4 procent, wat de verbeterde prestaties in het zakelijk segment reflecteert. Dit leidde tot de koersdoelverhoging van 4 procent. "We blijven KPN zien als een relatief anker van stabiliteit in een verslechterende macro-economische context en handhaven onze Outperform rating voor het aandeel", aldus Credit Suisse. Het aandeel KPN daalt donderdag 2,5 procent tot 3,23 euro. Bron: ABM Financial News

