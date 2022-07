Geojunxion boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Geojunxion heeft in het afgelopen gebroken boekjaar een 40 procent hogere omzet geboekt en realiseerde een positieve operationele kasstroom, terwijl de operationele kosten verder daalden ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een operationele update van de kaartenspecialist, voorheen bekend als AND. De kaartenspecialist kan vooralsnog geen gecontroleerde jaarrekening publiceren, gezien een erkende accountant niet beschikbaar was. De hogere opbrengsten in combinatie met kostenbeheersingsmaatregelen resulteerden in een positieve EBITDA voor het boekjaar 2021/2022, zei het concern. Het jaar liep van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. Geojunxion zei er met name vanwege coronavirus-gerelateerde overheidsmaatregelen in geslaagd te zijn om het afgelopen gebroken boekjaar positieve kasstromen te genereren. "Dit is een belangrijke prestatie, na jaren van aanhoudende negatieve kasstromen", aldus het bedrijf. Het bedrijf had per 30 juni dit jaar 953.000 euro in kas, wat een positieve kasstroom vertegenwoordigt van 131.000 euro. "Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt ingeschat dat de beschikbare middelen voldoende zullen zijn om onze operationele behoeften voor ten minste de komende 12 maanden te dekken", zei het bedrijf. Ondanks een verbetering van de algemene situatie had het coronavirus het afgelopen gebroken boekjaar nog steeds een negatieve impact op de resultaten van Geojunxion, aangezien de meeste bedrijven terughoudend blijven met hun investeringen. Het bedrijf zegt vooralsnog geen materiële blootstelling te hebben aan de recente gebeurtenissen in Oekraïne. Bron: ABM Financial News

