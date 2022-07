Meer omzet bij RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet en het resultaat verder zien stijgen. Dit meldde het dataconcern donderdag in een trading update. In het afgelopen halfjaar steeg de omzet tegen contante valuta met 13 procent tot 3,97 miljard Britse pond. Bij de divisie Risk bedroeg de onderliggende omzetgroei tegen constante wisselkoerseffecten 7 procent, bij Scientific, Technical & Medical was dit 4 procent en bij Legal ook 4 procent. Exhibitions werd eerder hard geraakt door de coronacrisis. De omzet van deze divisie steeg in het afgelopen halfjaar met 226 procent tot 394 miljoen pond. De aangepaste operationele winst van RELX steeg met 16 procent tot 1,24 miljard pond met een bijbehorende marge van 31,2 procent tegen 30,1 procent in dezelfde periode een jaar eerder. RELX wil het interimdividend met 10 procent verhogen en stelt een uitkering voor van 15,7 pence per aandeel. Outlook RELX bevestigde de outlook en verwacht nog altijd dat de onderliggende groei van de omzet en aangepaste operationele winst licht boven de historische gemiddelden zullen uitkomen, net als de groei van de aangepaste winst per aandeel tegen constante wisselkoersen. Het aandeel RELX sloot woensdag op 28,04 euro. Bron: ABM Financial News

