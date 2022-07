Kraft Heinz verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kraft Heinz heeft bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal de omzetverwachting voor heel 2022 verhoogd. Dit maakte de voedingsmiddelenproducent woensdag bekend. Voor dit jaar mikt Kraft nu op een autonome omzetgroei van tegen de 10 procent, tegen aanvankelijk circa 5 procent. De aangepaste EBITDA blijft naar verwachting dit jaar uitkomen op 5,8 tot 6,0 miljard dollar. Tweede kwartaal Het nettoresultaat kwam uit op 265 miljoen dollar tegen een verlies van 27 miljoen dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar. Deze stijging was onder meer te danken aan lagere belastingen en dito rentekosten. De aangepaste winst per aandeel van 0,70 dollar was licht beter dan de consensusverwachting van 0,68 dollar, maar wel lager dan de 0,78 dollar in het tweede kwartaal van 2021. De omzet daalde van ruim 6,6 miljard naar 6,55 miljard dollar, maar was wel hoger dan de 6,4 miljard dollar die was voorzien door analisten. Kraft-Heinz merkte op dat desinvesteringen de omzet met 9,3 procentpunt drukten en wisselkoerseffecten met 1,7 procentpunt. Autonoom steeg de omzet met meer dan 10 procent. Het aandeel Kraft-Heinz noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 2,3 procent lager. Bron: ABM Financial News

