Beursblik: Vopak licht boven verwachting

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag. De EBITDA van ruim 219 miljoen euro lag volgens analist David Kerstens 4 procent hoger dan de 212 miljoen euro die werd verwacht door de analistenconsensus. Daarbij wees Kerstens op het herstel van de olieopslag in de Rotterdamse haven. Vopak mikt voor 2022 op een onderliggende EBITDA van 830 tot 850 miljoen euro, en dat is volgens Kerstens in lijn met de consensus van 847 miljoen euro. "Dit suggereert wel dat de EBITDA in de tweede jaarhelft circa 4 procent lager ligt, als gevolg van oplopende kosten". De winstdaling per aandeel schreef de zakenbank toe aan een hogere belastingdruk. Jefferies heeft een Houden advies op Vopak met een koersdoel van 32,00 euro. Bron: ABM Financial News

