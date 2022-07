Deutsche Bank zet Unilever op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het advies voor Unilever verhoogd van Houden naar Kopen met een ongewijzigd koersdoel van 46,00 Britse pond. Dit bleek uit een rapport van analist Tom Sykes. De vooruitzichten verbeteren, concludeerde de analist, nadat Unilever dinsdag met de halfjaarcijfers kwam. "Waar de grondstoffenprijzen eerst een tegenwind waren, worden ze nu een meewind voor 2023", aldus Sykes. En dit biedt ruimte om de marges op te voeren, voegde hij toe, terwijl veel bedrijven juist kampen met margedruk. Sykes denkt dat beleggers bereid zijn om een premie te betalen voor een bedrijf als Unilever, met goede groeivooruitzichten, waar andere bedrijven hun best moeten doen om de winstgevendheid vast te kunnen houden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.