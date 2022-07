Advertentieinkomsten Google stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het afgelopen kwartaal minder gepresteerd dan analisten hadden voorspeld, maar de advertentieinkomsten stegen wel, net als die bij clouddiensten. De advertentieopbrengsten bij zoekmachine Google verbeterden van 50,4 naar 56,3 miljard dollar, terwijl de advertentie-inkomsten bij YouTube uitkwamen op 7,34 miljard dollar, van 7 miljard dollar een jaar eerder. Bij Google Cloud was sprake van een omzetstijging van 37 procent naar 6,3 miljard dollar. De totale omzet van Alphabet steeg in het tweede kwartaal met 13 procent op jaarbasis naar 69,7 miljard dollar. Analisten rekenden op 69,87 miljard dollar. De omzetgroei was de traagste in zo'n twee jaar. De nettowinst bedroeg 16 miljard dollar, tegen 18,5 miljard een jaar eerder. De winst per aandeel daalde tot 1,21 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,27 dollar. Het was het tweede kwartaal op rij dat de winstgroei afzwakte. Dat gebeurde voor het laatst in 2015, alleen was de groeivertraging toen een stuk kleiner. In de nabeurshandel steeg het aandeel 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

