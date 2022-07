Deutsche Boerse veel positiever over 2022

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Boerse heeft in het tweede kwartaal van 2022 hogere resultaten behaald en verwacht de doelen die voor dit jaar gesteld waren, aanzienlijk te overtreffen. Dit meldde de Duitse beursuitbater dinsdagavond.



De omzet steeg in de verslagperiode van 881,7 miljoen naar 1.017,8 miljoen euro, terwijl het EBITDA-resultaat verbeterde van 518 naar bijna 585 miljoen euro.



Onder de streep bleef een nettowinst over van ruim 341 miljoen euro, tegenover 311 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.



De operationele kosten stegen in het tweede kwartaal en kwamen uit op ruim 432 miljoen euro, wat deels te maken had met wisselkoerseffecten.



"De financiële marktomgeving wordt nog steeds gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid.

Het tweede kwartaal overtreft dan ook duidelijk onze verwachtingen", aldus CFO Gregor Pottmeyer.



"Met name de stijgende renteomgeving heeft een steeds positiever effect op het netto omzet. We verwachten dat de volatiliteit in de meeste activaklassen hoog zal blijven en dat de cyclische rugwind dus een extra groeimotor zal zijn voor ons bedrijf. We zullen daarom de aanvankelijke doelstellingen voor 2022 aanzienlijk overtreffen", aldus de financieel topman.



Dat betekent volgens Deutsche Boerse dat de verwachte omzet dit jaar aanzienlijk hoger zal uitkomen dan 3,8 miljard euro en de EBITDA veel hoger dan 2,2 miljard euro.

