Beursblik: zeer zwakke update Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een zeer zwakke update over het tweede kwartaal gepresenteerd. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING maandag. ING merkte op dat de aangepaste EBITA afgelopen kwartaal 33 procent lager uitviel dan waar de consensus op mikte. Zowel in Diagnosis & Treatment als Connected Care schoot Philips tekort. De orderinstroom noemde Hesselink "oké" en het orderboek staat op een recordniveau, maar Philips verlaagt de outlook voor 2022 wel fors. De voorziene autonome groei werd met circa 2 procentpunten verlaagd en de marges per saldo met 265 basispunten. Dit duidt echter nog wel steeds op een significante verbetering in de tweede jaarhelft, onderstreepte de analist. "Als gevolg denken we dat de consensus voor de aangepaste EBITA dit jaar met 17 procent omlaag moet", aldus Hesselink. Ook de verwachtingen voor de middellange termijn werden neerwaarts aangepast door Philips, waardoor ook de consensusverwachtingen voor 2025 met 5 procent omlaag moeten, aldus Hesselink. "Al met al een zeer teleurstellende update", concludeerde de analist. "De outlookverlaging voor de marges is veel forser dan verwacht." ING handhaafde het Houden advies voor Philips met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel daalde maandagochtend met 9,4 procent tot 19,70 euro. Bron: ABM Financial News

