Philips boekt vooruitgang in vervangen beademingsapparatuur

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips zegt een goede vooruitgang te boeken met het repareren en vervangen van de teruggeroepen beademingsapparatuur. Dit maakte het bedrijf maandagochtend bekend. Tot dusver zijn er 3 miljoen vervangende apparaten en reparatiesets geproduceerd. Philips wil de capaciteit dit jaar verder verhogen en circa 90 procent van de vervangende apparaten naar klanten verschepen. "De eerste resultaten voor de eerste generatie DreamStation-apparaten, die het grootste deel uitmaken van alle teruggeroepen apparaten, zijn zeer bemoedigend", aldus Philips. Philips zegt recent met het Amerikaanse ministerie van Justitie in gesprek te zijn gegaan om de voorwaarden te bespreken rond de op te lossen problemen. Justitie handelt hier namens de Amerikaanse toezichthouder FDA. "We zien hoe belangrijk de getroffen apparatuur is voor patiënten en we werken er hard aan om hen een oplossing aan te bieden", aldus CEO Frans van Houten. Philips kwam vanochtend met cijfers over het tweede kwartaal, die flink tekortschoten op de verwachtingen in de markt. Ook ging de rapportage gepaard met een outlookverlaging. Bron: ABM Financial News

