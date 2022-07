Marge Nedap licht lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in de eerste helft van het jaar meer terugkerende omzet geboekt, terwijl de marge licht daalde. Dat meldde de apparatenproducent donderdag voorbeurs. "De omzetgroei die we hebben gerealiseerd, bevestigt de robuustheid van onze portfolio. Niettemin speelt de schaarste aan componenten ons parten en kunnen we niet altijd voldoen aan de toegenomen vraag van onze klanten", zei CEO Ruben Wegman. Nauwe samenwerking met toeleveranciers en klanten is geboden om de verstoringen zo goed mogelijk op te vangen, aldus Wegman, die verwacht dat de onzekerheid rond de aanvoerketen ook in de tweede helft van het jaar voortduurt. De omzet steeg afgelopen halfjaar met 12 procent tot 112,4 miljoen euro. In de eerste helft van 2021 was dit nog 100,7 miljoen euro. De terugkerende omzet steeg met 21 procent en maakt nu 30 procent uit van het totaal. De operationele winst steeg van 12,3 miljoen naar 13,3 miljoen euro maar de operationele marge daalde van 12,2 naar 11,8 procent. De nettowinst steeg met 7 procent van 9,8 miljoen naar 10,5 miljoen euro. Nedap herhaalde de verwachting van een omzetgroei in 2022. Bron: ABM Financial News

