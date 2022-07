Omzet Besi schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal van 2022 de eigen outlook niet gehaald, zoals analisten ook hadden verwacht. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie. CEO Richard Blickman wees op een tegenvallende vraag voor de duurste smartphones. En de vraag van Chinese klanten daalde met ruim 31 procent, als gevolg van overcapaciteit en coronamaatregelen. Besi behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 214,0 miljoen euro, een plus op kwartaalbasis van 5,7 procent. Zelf rekende het bedrijf vooraf op een stijging van circa 10 procent. De analistenconsensus mikte op een omzet van 225 miljoen euro, een plus van 11 procent. ING zei vooraf dat de orderinstroom het belangrijkste cijfer bij de kwartaalrapportage zou zijn. Besi boekte voor 153,1 miljoen euro aan nieuwe orders. Dat is beduidend minder dan de 182 miljoen euro waarop ING had gerekend. Marge en winst Besi behaalde een brutomarge van 61,0 procent, waar de onderneming uitging van 59,0 tot 61,0 procent. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 75,6 miljoen euro, 12 procent meer dan in het eerste kwartaal. Analisten hadden op een nettowinst van 83 miljoen euro gerekend. Besi behaalde in het eerste kwartaal een omzet van ruim 202 miljoen euro, wat 18 procent meer was dan een kwartaal eerder, en boekte toen voor 205 miljoen euro aan orders. De brutomarge kwam toen uit op 60,1 procent. Outlook Besi zei donderdag voor het lopende derde kwartaal te rekenen op een omzetdaling van 20 tot 30 procent op kwartaalbasis. De brutomarge komt uit tussen de 60 en 62 procent. "Of de huidige zwakte in de markt een tijdelijke pauze is of langer aanhoudt, is moeilijk te zeggen", aldus Besi, wijzend op de tegenstrijdige signalen voor de economie, op geopolitiek vlak en binnen de eigen sector. De analistenconsensus mikt voor het derde kwartaal op een omzet van circa 206 miljoen euro. Besi wil de kosten terugdringen en zal het bestand met tijdelijk personeel terugbrengen, zodat dit meer in lijn met de huidige orderinstroom komt. De operationele kosten moeten met 10 tot 15 procent dalen. Verder verwacht Besi het lopende aandeleninkoopprogramma van 185 miljoen euro voor het einde van deze maand te kunnen afronden. Dan zal een nieuw programma starten van 300 miljoen euro, gelijk aan circa 7,5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Dit inkoopprogramma moet rond oktober 2023 afgerond zijn. Bron: ABM Financial News

