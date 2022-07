Winst Bank of America daalt 32 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft in het tweede kwartaal 32 procent minder winst geboekt. De grootste Amerikaanse bank na Morgan Stanley boekte een winst van 6,2 miljard dollar, tegen 9,2 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel van 0,73 dollar was net iets lager dan de 0,75 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet gemiddeld verwachtten. De omzet steeg met 6 procent tot 22,7 miljard dollar. Ook dit was iets lager dan de analistenconsensus. "We geloven dat we de komende achttien maanden genoeg winst zullen maken om een ruime hoeveelheid kapitaal aan te wenden voor groei, uitkering van dividend, aandeleninkopen en te blijven investeren in onze mensen, platforms en gemeenschappen, terwijl we toegroeien naar nieuwe niveaus van kapitaaleisen voor toezichthouders", stelde CFO Alastair Borthwick. De netto rentebaten stegen van 10,2 miljard naar 12,4 miljard dollar. Het aandeel daalt licht in de handel voorbeurs op Wall Street. Sectorgenoten JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo rapporteerden vorige week al winstdalingen met dubbelcijferige percentages. Volgens de Amerikaanse topbankiers is de onzekerheid over de richting van de economie groter dan gebruikelijk en sommigen zien een recessie in het verschiet, nu de Federal Reserve alle monetaire zeilen moet bijzetten om de torenhoge inflatie tot bedaren te brengen. Banken worden door beleggers gezien als barometers voor de bredere economie en daarom nauwlettend gevolgd. Bron: ABM Financial News

