Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 8 juli zijn gestegen met 3,3 miljoen vaten tot 427,1 miljoen stuks.

De benzinevoorraden stegen met 5,8 miljoen vaten tot 224,9 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel stegen met 2,7 miljoen vaten tot 113,8 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 94,9 procent. Dat was 94,5 procent een week eerder.

Het IEA stelde woensdag in zijn maandelijkse rapport dat de vraag naar olie dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk lager zal uitkomen dan eerder gedacht als gevolg van hoge prijzen, druk op economische groei en uitval van de vraag buiten China, waar de vraag juist stijgt.

Het IEA verwacht nu dat de vraag naar olie per dag in 2023 uitkomt op 101,32 miljoen vaten, 280.000 minder dan in een eerder raming. Voor dit jaar wordt uitgegaan van een 99,18 miljoen vaten, 240.000 vaten per dag minder dan eerder gedacht.

Het aanbod per dag komt volgens de organisatie dit jaar 300.000 vaten hoger uit dan eerder voorzien op 100,1 miljoen, terwijl voor volgend jaar onverminderd een niveau van 101,1 miljoen vaten per dag wordt voorzien.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,5 procent, ofwel 0,46 procent, hoger op 96,30 dollar op de New York Mercantile Exchange.