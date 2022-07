Aandelen Canoo flink in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van de Amerikaanse auto-startup Canoo zitten dinsdag in de voorbeurshandel op Wall Street flink in de lift, nadat het bedrijf een omvangrijke deal sloot met Walmart. Walmart koopt 4.500 elektrische voertuigen van Canoo en neemt een optie voor nog eens 10.000 stuks, als onderdeel van zijn doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Canoo start naar verwachting in het vierde kwartaal met de productie. Walmart zal de voertuigen voornamelijk inzetten bij het bezorgen van boodschappen en maaltijden. Financiële details werden niet gemeld. Aandelen Canoo stegen liefst 67 procent op het nieuws. Bron: ABM Financial News

