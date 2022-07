ING: update Shell heeft twee kanten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) De update die Shell in aanloop naar de halfjaarcijfers verstrekte, heeft twee kanten. Dit stelt analist Quirijn Mulder van ING donderdag. Enerzijds meldde Shell dat door een opwaartse bijstelling van de verwachte olie- en gasprijzen in de komende jaren er een vrijval is van 0,8 tot 1,2 miljard dollar, waarop de markt positief reageert, maar daar staat volgens Mulder tegenover dat de chemietak verlieslatend was. De productiecijfers bij Upstream waren volgens ING min of meer conform verwachting, maar bij Integrated Gas vielen die iets mee. Per saldo rekent ING op een EBITDA voor Shell in het tweede kwartaal tussen de 18 en 22 miljard dollar. De bank heeft een Houden-advies op Shell met een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel stijgt donderdag 2,0 procent naar 23,51 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.