Video: aandeel Flow Traders aantrekkelijk ondanks mysterieuze koersdaling

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koersdaling van Flow Traders blijft een raadsel. Dit zegt Erik Mauritz, Hoofd Beleggersdesk IEX, voor de camera van ABM Financial News. De daling lijkt niet ingegeven door de verliezen op de cryptomarkten, aldus Mauritz. De analist verwacht dat Flow Traders een goed tweede kwartaal achter de rug heeft en is dan ook positief over het aandeel. "Tegen de huidige waardering een aantrekkelijk aandeel", aldus Mauritz. Alleen de koersval van het aandeel zit hem niet helemaal lekker. Klik hier voor: aandeel Flow Traders aantrekkelijk ondanks mysterieuze koersdaling Bron: ABM Financial News

