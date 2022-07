Goldman Sachs zet Wolters Kluwer op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft dinsdag het advies voor Wolters Kluwer verhoogd van Neutraal naar Kopen, terwijl het koersdoel van 116,00 naar 113,00 euro ging. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Analisten van de zakenbank zien Wolters Kluwer profiteren van de verschuiving naar intelligente software en cloud-oplossingen. Dit levert groei van hoge kwaliteit op, aldus Goldman. Gezien het defensieve karakter van Wolters Kluwer, verwacht Goldman dat het aandeel veerkrachtig blijft en beter presteert dan de meeste andere bedrijven die de analisten volgen. Ook een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 600 miljoen euro in 2022, zal het aandeel ondersteunen, zo voorzien de analisten. Het aandeel Wolters Kluwer steeg dinsdagochtend met 0,3 procent tot 93,26 euro. Bron: ABM Financial News

