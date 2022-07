Barclays ziet nog altijd koersverdubbeling Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 45,50 naar 45,00 euro, wat ruimte biedt voor een koersverdubbeling, en handhaaft het Overwogen advies voor het aandeel. Barclays verwacht dat het tweede kwartaal opnieuw zwak is geweest voor Philips, vanwege de tegenwind in China. Het bedrijf heeft daar meer last van dan sectorgenoten, omdat de blootstelling van Personal Health aan China vrij hoog is. Barclays sluit bovendien een verlaging van de outlook door Philips niet uit. Barclays mikt zelf op vlakke marges voor dit jaar, terwijl Philips nu nog rekent op een stijging van 40 tot 90 basispunten. De consensus mikt juist op een krimp van 20 basispunten. De eerste resultaten van nieuwe onderzoeken naar de problemen van de apneu-apparatuur van Philips noemde Barclays bemoedigend. De verhouding tussen risico en rendement zijn voor de middellange termijn gunstig, aldus de analisten. Het aandeel Philips koerste dinsdagochtend 0,1 procent lager op 20,12 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.