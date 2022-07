Philips trekt ingekochte aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft bijna 8,76 miljoen eigen aandelen ingetrokken, nadat deze werden ingekocht in het kader van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro. Dat programma werd op 26 juli vorig jaar aangekondigd en diende om het uitstaande aandelenkapitaal te verlagen. Hierdoor stijgt de winst per aandeel voor de overgebleven aandeelhouders. Er staan nog 889,3 miljoen gewone aandelen uit. Philips kondigde al aan dat er nog eens 19,6 miljoen stukken gaan binnenkomen door het eerder afwikkelen van forward-contracten, die eveneens van het tableau zullen worden geschrapt. Eind dit jaar zou het aantal uitstaande aandelen daardoor moeten dalen tot 869,7 miljoen. Eind vorig jaar was dit 883,8 miljoen stuks. Bron: ABM Financial News

