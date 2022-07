Tesla levert minder voertuigen af

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het tweede kwartaal minder voertuigen afgeleverd. Dit meldde de fabrikant van elektrische auto's dit weekend.

Het was voor het eerst in twee jaar dat de leveringen op kwartaalbasis daalden. Dit had met name te maken met de coronalockdown in China, waardoor Tesla tijdelijk zijn grootste fabriek in Shanghai moest sluiten.

Tesla leverde in het afgelopen kwartaal 254.695 auto's af, tegenover 310.048 in de drie maanden ervoor. Ten opzichte van een jaar eerder was wel sprake van een stijging van 27 procent. Toen leverde Tesla 201.304 elektrische voertuigen af.

Door FactSet geraadpleegde analisten hadden gerekend op 264.000 afgeleverde auto's in het tweede kwartaal.

Het bedrijf meldde verder dat er in de periode april tot en met juni 258.580 Tesla's van de band rolden. Dat waren er een jaar eerder 206.421 en in de eerste drie maanden van dit jaar 305.407. Juni was wel de meest productieve maand voor Tesla ooit, aldus het bedrijf.

Voor heel 2022 verwacht Tesla ruim 1,5 miljoen voertuigen te produceren, een stijging van ruim 60 procent op jaarbasis. Analisten vrezen dat Tesla het al lastig krijgt om de 1,4 miljoen te halen.

Tesla opent op 20 juli de boeken.