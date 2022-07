Air France-KLM schikt in postzaak VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France en KLM hebben een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van justitie omdat de luchtvaartmaatschappijen zouden hebben gesjoemeld met de bezorgtijden van luchtpost uit de Verenigde Staten. Dit werd vrijdagavond bekend. De twee onderdelen van Air France-KLM betalen in totaal 3,9 miljoen dollar. De U.S. Postal Service contracteerde Air France en KLM Airlines om post op verschillende locaties op te halen en te bezorgen op bestemmingen in de VS en in het buitenland. De luchtvaartmaatschappijen moesten elektronische scans van de postbussen indienen bij USPS, maar daar zou mee zijn gerommeld. Het Amerikaanse ministerie van justitie zei dat dit de zevende schikking is met betrekking tot de aansprakelijkheid van luchtvervoerders voor valse bezorgingsscans onder dergelijke USPS-contracten. Eerder deze week werd een schikking getroffen met Delta Air Lines van 10,5 miljoen dollar. In totaal werd al ruim 84 miljoen dollar aan schikkingen getroffen. Bron: ABM Financial News

