Beursblik: Credit Suisse geeft Houden advies voor Azerion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse is donderdag gestart met het opvolgen van Azerion met een Houden advies en een koersdoel van 8,70 euro. De Nederlandse beursnieuweling is actief in gaming, entertainment en advertentietechnologie. De analisten van Credit Suisse voorzien een samengestelde jaarlijkse omzetgroei tussen 2021 en 2024 van 27 procent. De aangepaste EBITDA stijgt in deze periode iets harder, met gemiddeld 30 procent per jaar, denken zij. Maar dit zit volgens hen ook al aardig in de koers ingeprijsd. Daarbij groeit Azerion dan wel sneller dan andere game-ontwikkelaars, maar dat geldt niet voor de groei in inkomsten op de platforms. Die groei is in lijn met die van sectorgenoten. Het aandeel Azerion noteert donderdag 0,3 procent lager op 7,78 euro. Bron: ABM Financial News

