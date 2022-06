Omzet Accsys flink in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft in het afgelopen boekjaar de omzet zien aantrekken. Dit bleek donderdagochtend uit voorlopige cijfers van de houtveredelaar met een fabriek in Arnhem. In het afgelopen boekjaar, dat liep tot 31 maart, bedroeg de onderliggende omzet 120,9 miljoen euro tegen 99,8 miljoen euro een jaar eerder, een stijging van 21 procent. De brutowinst steeg van 33,1 naar 36,0 miljoen euro, terwijl de EBITDA steeg van 10,1 naar 10,4 miljoen euro. Accsys profiteerde van een sterke vraag die de productiecapaciteit overtrof. De schuldpositie verslechterde wel. Van 12,2 miljoen euro eind maart 2021 naar 27,2 miljoen euro eind maart dit jaar. CEO Robert Harris stelde in een toelichting dat de aanhoudende sterke vraag de onderneming in staat stelt om onder meer de gestegen grondstoffenkosten en de verstoringen in de aanvoerketen door prijsstijgingen te compenseren. Accsys rekent voor 2023 op een bijna verdubbeling van de EBITDA. Verder ligt het bedrijf naar eigen zeggen op schema om in 2025 de capaciteit te vervijfvoudigen. Bron: ABM Financial News

