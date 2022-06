Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 24 juni zijn gedaald met 2,8 miljoen vaten tot 415,6 miljoen stuks.

De benzinevoorraden stegen met 2,6 miljoen vaten tot 221,6 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel stegen met 2,6 miljoen vaten tot 112,4 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 95 procent. Dat was een week eerder nog 94 procent.

De olieprijs zag zich woensdag gesteund door een sterke onderliggende vraag, wat werd gedreven door stappen van Beijing om de coronavirusbeperkingen te versoepelen, aanhoudende zorgen over krappe voorraden en beperkte vooruitzichten voor productieverhogingen, zeiden analisten.

De Organisatie van Olie-exporterende Landen en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, beginnen woensdag aan een tweedaagse bijeenkomst. De groep zal naar verwachting een reeds overeengekomen productieverhoging van 648.000 vaten per dag voor augustus bevestigen.

"Maar zoals we de afgelopen maanden hebben gezien, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de groep in staat zal zijn om het aanbod met deze hoeveelheid te verhogen, gezien de beperkte reservecapaciteit onder de leden en de verwachting dat de Russische olieproductie zal afnemen naarmate we dichter richting een verbod van de Europese Unie bewegen op de invoer van ruwe olie over zee uit Rusland", zei marktanalist Warren Patterson van ING.

Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 24 juni zijn gedaald met 3,8 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 2,9 miljoen vaten en de distillaatvoorraden met 2,6 miljoen vaten.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent, ofwel 1,98 procent, lager op 109,78 dollar op de New York Mercantile Exchange.