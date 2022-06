Sombere consument duwt Wall Street in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag fors lager gesloten, na een zwak cijfer voor het consumentenvertrouwen, dat de positieve stemming aan het begin van de handelsdag wegvaagde.

De S&P500-index sloot 2,01 procent lager op 3.821,55 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 2,98 procent tot 11.181,54 punten en de Dow Jones-index moest 1,56 procent prijsgeven op 30.946,99 punten.

Tot nu toe bleken de winstverwachtingen voor bedrijven in de S&P500 verrassend robuust dit jaar, zeiden analisten. Dat betekent dus ook dat er ruimte is voor tegenvallers wanneer de bedrijven vanaf volgende maand hun halfjaarrapporten publiceren.

De index van Conference Board voor het consumentenvertrouwen daalde in juni tot 98,7, wat het laagste niveau in zestien maanden is. Amerikanen maken zich meer zorgen over de hoge prijzen van benzine en voeding en over de gezondheid van de economie. Economen gepolst door The Wall Street Journal rekenden gemiddeld op een daling van 103,2 naar 100,0.

Ook een industriele index van de Federal Reserve van Richmond was met -19 het laagste cijfer in twee jaar tijd.

Vrijdag maakte de Universiteit van Michigan ook al gewag van een sombere stemming bij de consument.

De cijfers herinneren de markt aan de mogelijkheid dat de Amerikaanse econonie al in een recessie zit. "De aanhoudend zwakke vertrouwenscijfers wijzen erop dat een recessieklimaat kan leiden tot een recessie", zei John Lynch van Comerica.

Aanvankelijk stegen met name bedrijven gerelateerd aan de reisbranche op het nieuws dat de Chinese regering internationale reiziger korter in quarantaine gaat houden.



S&P denkt dat de Amerikaanse economie dit jaar met 2,4 procent zal groeien en in 2023 in een recessie belandt. De werkloosheid zal daarbij oplopen naar 4,3 procent tegen het eind van volgend jaar, aldus de kredietbeoordelaar.

De euro/dollar handelde op 1,0532. WTI-olie kostte 111,76 dollar per vat en dat was 2 procent meer dan maandag.

Bedrijfsnieuws

Energie-aandelen waren de enige positieve sector dinsdag. Occidental Petroleum werd zelfs 5 procent meer waard, nadat bleek dat Berkshire Hathaway van Warren Buffet zijn belang heeft vergroot tot 15 procent.

De reisbranche kreeg een boost van het Chinese nieuws over minder draconische quarantaineregels voor buitenlandse bezoekers. Wynn Resorts sloot 3 procent hoger en Las Vegas Sands 3 procent.

Consumentenartikelen gingen omlaag, zoals sportschoenenverkoper Nike, die 7 procent inleverde. Nike presteerde afgelopen kwartaal boven verwachting, maar de marge stond wel onder druk als gevolg van de hogere kosten. In China nam de omzet opnieuw af en ook in thuismarkt Amerika behaalde de sportkleding- en schoenenfabrikant minder omzet.

Ook de mega-techbedrijven zoals Apple, Microsoft en Google leverden rond 3 procent of meer in. Amazon.com werd zelfs 5 procent minder waard.

Makers van elektrische auto's kregen klop. Tesla verloor 5 procent, evenals Rivian.

Robinhood sloot 3 procent lager. Het aandeel steeg maandag nog zo'n 14 procent, nadat persbureau Bloomberg meldde dat cryptobeurs FTX de online broker zou willen overnemen. FX ontkent daar concrete plannen voor te hebben.

De dividendbetalingen van vier van de zes grootste Amerikaanse banken zijn maandag verhoogd, nadat de Federal Reserve aangaf dat de banken ook bij een stevige recessie kunnen blijven uitlenen. Goldman Sachs verhoogt het dividend het meest, van 2,00 naar 2,50 dollar. Het aandeel sloot iets lager. Morgan Stanley sloot juist licht hoger.