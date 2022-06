Beursblik: negatieve testupdate Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De update die Philips voorbeurs heeft gegeven over de problemen met de DreamStation zijn per saldo een teleurstelling. Dit vindt analist Graham Doyle van UBS. De kans dat het schuim loslaat en voor problemen zorgt, is klein, en dat is een meevaller, aldus de analist. Maar de eerste generatie DreamStations, en die zijn goed voor het merendeel van de getroffen apparaten, zakte voor drie andere toxische testen, waar eerdere data slechts op één wezen. Doyle denkt dan ook niet dat de update van vanochtend is waarop beleggers hoopten. UBS handhaaft het verkoopadvies op Philips met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel daalt dinsdag 2,8 procent naar 20,27 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.