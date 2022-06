Jefferies verhoogt koersdoel Prosus stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 50,00 euro naar 67,00 euro bij handhaving van het Houden advies. In de cijferrapportage van maandag overlegde het management van Prosus een plan van aanpak om de onderwaardering van het aandeel te verkleinen door eigen aandelen in te kopen en aandelen Tencent juist te verkopen. De internetinvesteerder met een een Amsterdamse notering kan nu ongelimiteerd eigen aandelen inkopen en de Amerikaanse zakenbank spreekt in een rapport van "volledige toewijding" om de korting op de intrinsieke waarde terug te dringen. Wellicht nog belangrijker voor aandeelhouders is volgens Jefferies dat de beloning van de topbestuurders nu afhangt aan de mate waarin de onderwaardering wordt teruggebracht Jefferies verlaagt voor de bepaling van het koersdoel nu de korting op de waardering ten opzichte van de intrinsieke waarde van 50 procent naar 40 procent. Maandag reageerden beleggers in Amsterdam erg enthousiast op de cijferrapportage en dan vooral op het aangekondigde aandeleninkoopprogramma. Het aandeel won bijna 16 procent op 61,41 euro. Bron: ABM Financial News

