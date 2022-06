Siemens neemt Brightly Software over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens neemt het Amerikaanse softwarebedrijf Brightly Software over voor 1,58 miljard dollar. Dit meldde het Duitse conglomeraat maandagavond. Volgens Siemens helpt de overname om een sterke positie te creëren om de snelgroeiende softwaremarkt voor gebouwen en de gebouwde infrastructuur aan te pakken. Siemens voegde eraan toe dat het gebruik zal maken van de voetafdruk van Brightly in de Verenigde Staten. De overname zorgt bovendien voor synergieën met een nettowaarde van rond de 500 miljoen en zal vanaf het tweede jaar na afronding bijdragen aan de winst per aandeel. De overname is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders en zal naar verwachting nog dit kalenderjaar worden afgerond. Bron: ABM Financial News

