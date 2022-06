Prosus uitblinker in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is onder aanvoering van Prosus met een nette winst aan de handelsweek begonnen, en gaf zo een vervolg aan de bijna 4 procent koerswinst op vrijdag.



De AEX index steeg 1,6 procent tot 670,53 punten, terwijl de AMX een winst van 1,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,8 procent.

Het Damrak bouwde de winst van vorige week verder uit, gesteund door data die wijzen op een vertraging van de Amerikaanse economische groei, die, zo redeneren marktvolgers, de Federal Reserve zal dwingen minder agressief de rente te verhogen.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de angst voor een recessie wat afneemt, waardoor beleggers weer in aandelen durven te stappen. Daarbij overheerst volgens hem in Europa het gevoel dat er te veel negatief nieuws is ingeprijsd en dat de obligatierentes iets te ver naar boven zijn doorgeschoten, nu de inflatieverwachtingen wat afnemen. In de VS was de stemming volgens hem nog beter dankzij de verwachting dat de Fed de rente minder zal verhogen dan verwacht, uitgaande dat de inflatie inmiddels heeft gepiekt.

Op macro-economisch vlak kwam gedurende de tweede helft van de handelsdag uit de VS het nieuws dat de nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS in mei zijn gestegen met 0,7 procent. Dat is meer dan verwacht en ook meer dan in april. De aanstaande woningverkopen zijn na zes maanden van dalingen in mei ook weer gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0613. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0553 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0554 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 1,4 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 21 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een koerswinst van 15,7 procent. Tegelijk met de cijfers kondigde Prosus ook aan eigen aandelen te gaan inkopen en aandelen Tencent te verkopen, nadat het belang in JD.com ook al is verkocht. Analisten reageerden positief op de inkoopplannen van de internetinvesteerder.

DSM steeg 3,6 procent, ArcelorMittal won 2,6 procent, terwijl Randstad 2,2 procent verloor. Morgan Stanley zette het aandeel op de verkooplijst.

Just Eat Takeaway verhoogt de commissies die restaurants betalen in de meeste Europese landen met gemiddeld 1 procentpunt, maar dat geldt niet voor de VS en het VK. Het aandeel sloot 0,1 procent lager.

In de AMX ging Vopak aan kop met een winst van 6,2 procent. InPost won 5,9 procent, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore 4,4 procent hoger noteerde.



ABN AMRO verloor 0,9 procent en CTP daalde 0,2 procent, na een koersdoelverlaging door UBS. Ook het koersdoel voor sectorgenoot WDP ging omlaag, maar dit aandeel steeg 1,7 procent.



In de AScX presteerden vastgoedfondsen sterk. NSI won 1,8 procent, Eurocommercial steeg 1,6 procent en Wereldhave noteerde 1,0 procent hoger. Majorel was met een verlies van 2,8 procent de sterkste daler in de AScX.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 3.923,20 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.