Prosus aan kop op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag door met de koersstijging van vrijdag, toen er bijna 4 procent bijkwam. Prosus voert vandaag de stijgers aan. Maandagochtend noteert de AEX 1,7 procent hoger op 671,53 punten. Beleggers moeten het vooralsnog doen zonder veel nieuws. Beleggers beginnen zich al weer op te maken voor de halfjaarcijfers en zijn vooral beducht voor eventuele winstwaarschuwingen. Volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International zullen beleggers vooral letten op de outlook voor de tweede jaarhelft. Vanmiddag komen er uit de VS cijfers over de orders voor duurzame goederen en de aanstaande woningverkopen. Ook is er een ECB-forum in het Portugese Sintra. Investment manager Simon Wiersma van ING zit de rentes dalen, door een dalende groeiverwachting en afnemende inflatieangst. Dat is goed voor groeiaaandelen, aldus Wiersma, maar minder goed voor de financials. Volgens zakenbank Berenberg zijn verzekeraars echter goed voorbereid op een recessie en kunnen aandelen als Aegon en NN ook in een dergelijke scenario nog altijd omhoog. De euro/dollar handelt op 1,0583 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,151 procent. Olie wordt iets goedkoper. Stijgers en dalers Prosus, dat met jaarcijfers kwam, wint 12,7 procent. Tegelijk met de cijfers kondigde Prosus ook aan eigen aandelen te gaan inkopen en aandelen Tencent te verkopen, nadat het belang in JD.com ook al is verkocht. Analisten reageren ook positief op de inkoopplannen van de internetinvesteerder. Verder stijgen aandelen UMG en Just Eat Takeaway circa 3,5 procent, terwijl Randstad de enige echterdaler is met een koersverlies van ruim 1,5 procent. Morgan Stanley zette het aandeel op de verkooplijst. In de AMX wint Vopak 3,4 procent en Corbion 3,3 procent. OCI en CTP zijn de grootste dalers met verliezen van 0,7 en ruim een procent. UBS verlaagde het koersdoel voor CTP stevig. In de AScX gaat Ordina 2,7 procent hoger en wint Nedap 2,8 procent. Vivoryon en Kendrion dalen 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

