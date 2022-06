Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd opnieuw gedomineerd door zorgen over de hoge inflatie en de vrees voor een recessie nu centrale banken wereldwijd hun soepele monetaire beleid terugschroeven in een poging de inflatie een halt toe te roepen.

Vooral Fed-voorzitter Jerome Powell kon daarbij rekenen op aandacht. De Fed-voorzitter sprak woensdag voor de Amerikaanse Senaat en een dag later voor het Huis van Afgevaardigden. Powell zei zich "onvoorwaardelijke" te verbinden aan het bestrijden van de inflatie. Hij herhaalde dat hij een recessie niet onvoorwaardelijk acht.

Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland trapte de handelsweek voor de camera van ABM Financial News af. De wereldwijde obligatiemarkt lijdt aanzienlijke verliezen, waarbij Amerikaanse treasuries en de Duits bund angstvalling dicht de daling van 27 procent naderen die begin jaren tachtig op de borden stond, constateerde hij.

Daalder liet de ontwikkelingen op de obligatiemarkt zien aan de hand van de nominale en reële ontwikkeling van de treasuries en bunds.

Volgens marktanalist Elwin de Groot van Rabobank heeft de ECB geen eenvoudige klus aan het in toom houden van de rentespreads in de eurozone.

"Aan de ene kant wil de ECB niet te veel de [obligatie]markt beïnvloeden, aan de andere kant maakt ze zich zorgen dat als die spreads te veel uit elkaar gaan lopen we fragmentatierisico gaan krijgen in de eurozone en dat wil de ECB duidelijk niet", zei De Groot.

De ECB kondigde recent aan met een instrument te komen om het uit de pas lopen van de rentes te voorkomen. De Groot verwacht dat markten gaan kijken waar de zwakke plekken in het instrument zitten, "dus dat betekent toch dat we ook in de komende tijd blijvende hoge volatiliteit verwachten in de rentemarkten en dan met name in het overheidspapier voor landen als Italië", aldus De Groot.

Marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland waarschuwde woensdag dat de AEX naar de 600 punten dreigt te zakken.

Een belangrijke steun ligt op 633 punten. En als die wordt gebroken, dan ligt volgens Bouhmidi de weg naar de 600 punten helemaal open.

Reden voor het pessimisme op de aandelenmarkten is volgens de analist de vrees voor een recessie. Maar in een recessie is het niet zo dat geen enkel aandeel meer koopwaardig is. Beleggers moeten volgens Bouhmidi dan uit cyclische en techaandelen, maar juist in defensieve waarden zoals Heineken en KPN.

"Dat zijn momenteel interessante waarden", vindt hij.

Donderdag verscheen vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News met zijn wekelijkse marktupdate.

Beleggers zijn op zoek naar een bodem voor de AEX, zei hij. Van Eerden wijst op de renteverhogingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

Aandelen zijn in waarde gedaald, en kunnen nog verder dalen.

"We moeten rekening houden met lagere koersen", aldus Van Eerden. Door de hoge inflatie gaan de arbeidskosten ook omhoog, en dat drukt de winst van bedrijven. "Op een inflatiespiraal zitten we allemaal niet te wachten."

Tot slot boog beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen zich over de beursgenoteerde vastgoedsector.

Vastgoed past in een gespreide beleggingsportefeuille, maar er is nu geen reden om op de koopknop te drukken, zei hij.

"De sector wordt vaak gezien als een defensieve sector en een sector die inflatiebescherming biedt", aldus Van Leenders. "Maar de sector is dit jaar al 20 procent gedaald, dus de vraag is wat is er aan de hand?"

