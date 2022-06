Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor DSM verlaagd van 205,00 euro naar 180,00 euro. Het koopadvies bleef wel gehandhaafd. Aanleiding voor de koersdoelverlaging door analist Virginie Boucher-Ferte zijn bescheiden aanpassingen in de winsttaxaties per aandeel voor 2023 en 2024. Ook een waardebepaling op basis van een som der delen berekening viel iets lager uit. Boucher-Ferte benadrukte echter dat DSM op langere termijn een transformatie ondergaat naar een echt groeiaandeel. “True best-in-class”, aldus de analist, hetgeen nog niet tot uiting komt in de waardering op de beurs. Het aandeel DSM sloot donderdag op de Amsterdamse beurs op 130,40 euro. Bron: ABM Financial News

