Beursblik: ABN AMRO haalt AkzoNobel van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor AkzoNobel verlaagd van Outperform naar Neutraal en het koersdoel van 112 naar 74 euro. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. ABN AMRO somde vrijdag een aantal stevige risico's voor de onderneming op, die weinig reden tot optimisme geven. Om te beginnen de hogere rentes met implicaties voor de huizenmarkten en de automotivesector. AkzoNobel is voor circa 55 procent afhankelijk van de huizenmarkt. Ten tweede de hoge inflatie die de consumentenuitgaven beïnvloeden. Vervolgens is er nog de kans dat in China de coronamaatregelen nog een tijdje van kracht blijven, aldus analist Eric Wilmer. Tegelijkertijd verwacht de bank dat corona en de maatregelen die daarmee samenhangen, veel vraag heeft uitgesteld. Daarnaast is AkzoNobel als één van de eersten in staat gebleken de prijzen stevig te verhogen, hetgeen voor de korte termijn gunstig kan uitpakken, maar juist een groot risico kan worden in combinatie met de drie genoemde factoren, aldus Wilmer vrijdag. AkzoNobel gaf recent al een winstwaarschuwing af, maar was wel te spreken over de ontwikkelingen in juni, iets dat volgens ABN AMRO Oddo nog wel eens verklaard zou kunnen worden door consumenten die met het oog op meer prijsverhogingen alvast hun inkopen deden. Ten opzichte van de doelstellingen van AkzoNobel voor 2023 is de bank uitermate bezorgd en noemt deze "onrealistisch". Wilmer verwacht dat de outlook van een aangepaste EBITDA van 2 miljard euro niet wordt gehaald. De taxatie van de analist ligt voor volgend jaar 7 procent onder consensus. Het aandeel AkzoNobel sloot donderdag op 62,30 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.