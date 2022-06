'TSMC bestelt al volgende generatie chipmachines ASML' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing zal de nieuwste EUV-machine van ASML in 2024 afnemen. Dit schreef persbureau Reuters donderdagavond naar aanleiding van uitlatingen van bestuurders van TSMC, 's werelds grootste chipproducent. ASML maakte eerder al bekend aan een nieuwe EUV-machine voor de productie van ongekend kleine chips te werken. Die moet voor het einde van 2023 af zijn. De meest geavanceerde modellen van de Nederlandse fabrikant van chipmachines werken met extreme ultra violet, ofwel EUV. De nieuwste machine wordt 'high-NA EUV' genoemd. Eerder meldde Reuters al dat er een prijskaartje van circa 400 miljoen dollar zal worden gehangen aan elke opgeleverde machine. ASML is min of meer een monopolist op het gebied van de meest geavanceerde chipmachines en het concern uit Veldhoven hoopt met de nieuwe generatie chipmachines zijn voorsprong verder uit te bouwen. Het Amerikaanse Intel, de grote concurrent van TSMC, zei eerder dat het in 2025 de nieuwe machines van ASML zal afnemen en dat het daarmee de eerste afnemer zou worden. Bron: ABM Financial News

