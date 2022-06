Jefferies verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 84,00 naar 77,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Daarin noemde Jefferies het grootste probleem voor AkzoNobel het gebrek aan duurzame omzetgroei. Vooral een gebrek aan volumegroei is een probleem. "Om van kostenbesparingen over te stappen naar een groeimodel is enorm uitdagend als de eindmarkten hier niet aan meewerken", aldus de analisten. De doelstelling van AkzoNobel voor een EBITDA van 2 miljard euro in 2023 komt volgens de bank steeds verder buiten bereik te liggen, hoewel door het bedrijf niet is gesteld dat dit autonoom moet worden gerealiseerd. Jefferies raamt een 19 procent lagere EBITDA dan AkzoNobel, terwijl de consensus daar 7 procent onder ligt. AkzoNobel gaf afgelopen week een winstwaarschuwing voor het tweede kwartaal. Wat overeind blijft is het vermogen van AkzoNobel de hogere kosten door te berekenen in de prijzen voor klanten. Op het moment dat de grondstofprijzen stabiliseren zou dat de nodige ruimt voor een betere marge moeten bieden, meent Jefferies. Het aandeel AkzoNobel sloot donderdag op 68,64 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.