Recordomzet voor Adobe

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adobe heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordomzet behaald, dankzij een sterke vraag naar clouddiensten, maar de outlook werd neerwaarts aangepast. Dit bleek donderdag nabeurs uit cijfers van het softwarebedrijf. Per aandeel kwam de winst uit op 2,49 dollar terwijl de aangepaste winst 3,35 dollar per aandeel bedroeg. Hier rekende Adobe vooraf op gemiddeld 2,44 dollar en aangepast op zo'n 3,30 dollar per aandeel. De omzet steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met 14 procent naar 4,39 miljard dollar, waar Adobe vooraf rekende op 4,34 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een winst per aandeel van 3,31 dollar en een omzet van 4,35 miljard dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal gaat het bedrijf uit van een omzet van 4,43 miljard dollar, een winst van rond de 2,35 dollar per aandeel en een aangepaste winst van circa 3,33 dollar per aandeel. Voor heel 2022 rekent Adobe op een omzet van 17,65 miljard dollar, een winst per aandeel van 9,95 dollar en een aangepaste winst per aandeel van 13,50 dollar. Eerder ging Adobe nog uit van een omzet van 17,9 miljard dollar in boekjaar 2022. Het bedrijf waarschuwt verder voor een valutategenwind van 175 miljoen dollar, verspreid over het derde en vierde kwartaal. Ook de Russische invasie van Oekraïne en het besluit van Adobe daardoor om niet meer actief te zijn in Rusland en Belarus heeft de nodige impact, aldus het bedrijf. Het aandeel daalde 5 procent in de nabeurshandel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

