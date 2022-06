UBS zet Philips op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het advies voor Philips verlaagd van Neutraal naar Verkopen en het koersdoel ging van 26,00 naar 18,00 euro. De analisten van UBS vrezen dat de problemen van Philips langer zullen aanhouden of zelfs nog groter worden. Onderzoek van UBS wees uit dat de problemen met de beademingsapparatuur van Philips mogelijk 2 miljoen patiënten heeft getroffen. UBS verwacht dat de marges van Philips onder druk blijven staan en de taxaties van de Zwitserse bank voor de aangepaste EBITA in 2022 liggen 6 procent onder de analistenconsensus. Rekening houdend met de mogelijkheid van meer slecht nieuws later deze maand van de Amerikaanse FDA met betrekking tot de slaapapneu-apparatuur, en taxatieverlagingen door andere analisten, kiest UBS voor een verkoopadvies. Bron: ABM Financial News

