Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel AkzoNobel

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 105,00 naar 93,00 euro met een onveranderd Outperform advies. De Zwitserse zakenbank reageert daarmee op de winstwaarschuwing eerder deze week van het bedrijf. Die is aanleiding voor Credit Suisse om de taxaties voor de EBIT met gemiddeld 4 procent te verlagen voor dit jaar en de komende twee jaren. Ondanks deze neerwaartse bijstellingen zit de bank nog altijd 4 procent boven de analistenconsensus voor 2023, maar wel 8 procent onder de 2 miljard euro aan EBITDA die Akzo zelf voorziet. Credit Suisse ziet overigens nog altijd een redelijke kans dat Akzo de eigen doelstelling zal halen, als de grondstofkosten gaan dalen en Akzo de prijsverhogingen naar zijn klanten weet vast te houden. Op een rood Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel 2,4 procent lager op 69,78 euro. Bron: ABM Financial News

