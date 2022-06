Beursblik: ING verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel AkzoNobel verlaagd van 105,00 naar 92,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. ING heeft na de winstwaarschuwing van AkzoNobel eerder deze week de taxaties voor de EBIT in de jaren 2022 tot en met 2024 met respectievelijk 8, 4 en 3 procent verlaagd. ING merkte donderdag op dat de doelstelling van AkzoNobel voor de aangepaste EBITDA voor 2023 nog altijd op 2,0 miljard euro staat, een niveau dat ING pas in 2024 in beeld ziet komen en de consensus voor 2023 voorlopig 1,9 miljard euro aanhoudt. Daarbij wees ING op een verschil in formulering door het bedrijf, die nu iets minder stellig oogt. ING wees ook op de nadere toelichting die AkzoNobel gaf na de winstwaarschuwing, waaruit bleek dat het bedrijf een stijging met 1,4 miljard euro aan grondstofkosten heeft ingecalculeerd vanaf begin 2020 tot en met het einde van het tweede kwartaal van 2022. Daar de onderneming nog altijd in staat lijkt de hogere kosten door te berekenen, houdt ING vast aan de verwachting dat de marges in de tweede jaarhelft van 2022 stijgen. De vergelijkingsbasis voor de volumes worden in het derde kwartaal ook gunstiger, voegde ING daaraan toe. Op een rood Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel 2,4 procent lager op 69,78 euro. Bron: ABM Financial News

