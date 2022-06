Sif en Smulders krijgen opdracht voor windpark in Noordzee Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif gaat samen met het Belgische Smulders 65 transitiestukken vervaardigen voor het windmolenpark op zee He Dreiht. Dat maakten de bedrijven donderdag bekend. "Deze waardevolle order zat al in ons orderboek als een project waarover exclusief werd onderhandeld", zei CEO Fred van Beers van Sif. Het orderboek heeft nu circa 250 kiloton aan bevestigde opdrachten en nog 20 kiloton waarover exclusief wordt onderhandeld tot en met 2024. "We rekenen op een totale productie in 2023 van circa 200 kiloton." De productie moet plaatsvinden in de eerste helft van 2023 en de stukken zullen samen ruim 36 kiloton wegen. Per stuk zijn de onderdelen 30 meter hoog, bijna 8,5 meter breed en meer dan 700 ton zwaar. Het project op de Noordzee, zo'n 100 kilometer ten westen van Helgoland, krijgt een capaciteit van 900 megawatt. Er komen 64 windturbines gebouwd door Vestas. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.