State Street geeft verklaring over mogelijk overnamebod Credit Suisse

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) State Street zei woensdag dat het een verklaring voorbereidt waarin wordt ingegaan op een rapport dat het Credit Suisse zou willen overnemen. Het Zwitserse zakanblog Inside Paradeplatz zei dat het in Boston gevestigde bedrijf voor financiële dienstverlening 9 Zwitserse frank per aandeel zou kunnen bieden. Een woordvoerder van State Street weigerde commentaar te geven op de inhoud van de aanstaande verklaring. Het aandeel Credit Suisse sloot woensdag 3,8 procent hoger op 6,96 Zwitserse frank, nadat het aandeel eerder nog meer dan 7 procent lager noteerde na een winstwaarschuwing. Bron: ABM Financial News

