Beursblik: ING verlaagt koersdoel Vopak

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Vopak verlaagd van 35,00 naar 32,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin stelde ING dat het tankopslagbedrijf weliswaar de nodige uitdagingen kent en dan met name in de olietak in Rotterdam, maar ook dat het bedrijf er over het algemeen goed voorstaat, terwijl de aandelenkoers onder druk staat. De onzekerheden in de oliemarkt zijn voor ING de belangrijkste reden voor de verlaging van het koersdoel. In aanloop naar de beleggersdag van volgende week, verwacht de bank dat Vopak dan nieuwe, frisse ideeën presenteert, aan de hand waarvan het de operaties verder wil verbeteren. Daarnaast verwacht ING meer kleur bij de zogeheten 'groene plannen' van het tankopslagbedrijf. "Hoewel er geen kortetermijnoplossingen zijn voor de uitdagingen in de markt, zouden beleggers tot het besef kunnen komen dat betere rendementen op middellange termijn haalbaar zijn, terwijl de waardering momenteel aantrekkelijk is, kijkend naar de verhouding tussen risico en rendement", aldus ING. Op een groen Damrak noteerde het aandeel Vopak vrijdag 1,0 procent hoger op 26,70 euro. Bron: ABM Financial News

