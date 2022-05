'ING oogt goedkoop' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) De koerswinstverhouding van ING is dit jaar tot nu toe veel sterker gedaald dan dat van de gemiddelde Europese bank, ondanks de sterke kapitaalpositie en onderliggende trends en het wordt tijd voor een positieve herwaardering. Dat stelde Jefferies maandag in een rapport. De koerswinstverhouding daalde met bijna 20 procent. ING wordt momenteel verhandeld tegen 7,5 keer de winst, terwijl dit normaal gesproken 10,0 keer is. Bij de winstverwachting van Jefferies, die hoger is dan de analistenconsensus, is de waardering zelfs nog lager. Jefferies verhoogde na de meevallende eerstekwartaalcijfers al het koersdoel van 13,00 naar 14,00 euro. Een mogelijke katalysator wordt de aankomende beleggersdag op 13 juni wanneer ING eindelijk bekendmaakt wat de gevoeligheid van de kapitaalpositie is voor rentebewegingen. Volgens de analisten van Jefferies is de consensus nog steeds te somber, vooral over de rentebaten. Daarbij is het risico in Rusland aanzienlijk verminderd tot 1,6 miljard euro, wat niet meer dan 33 basispunten van de kernkapitaalbuffer is. Eind dit jaar zal dit nihil zijn, verwachten ze. De analisten denken dat ING zijn doelstelling voor de kernkapitaalbuffer kan verhogen van 12,5 naar 13,5 procent. Ook dan kan de bank nog 16 miljard tot 20 miljard kapitaal terug laten vloeien naar de aandeelhouders voor eind 2024, wat bijna de helft van de marktkapitalisatie is. Dit komt volgens Jefferies onvoldoende in de huidige waardering tot uitdrukking. Jefferies heeft dan ook een koopadvies op ING. Het aandeel sloot vrijdag op 10,19 euro. Bron: ABM Financial News

