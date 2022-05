Berenberg blijft positief over Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koopadvies voor Aegon met een koersdoel van 6,00 euro herhaald. In een uitgebreid rapport evalueerde analist Michael Huttner de ontwikkelingen bij de verzekeraar dit jaar, waarin onder meer de Hongaarse activiteiten werden verkocht, een schuld van 400 miljoen euro werd afgelost en een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 300 miljoen euro werd aangekondigd, waarvan nu ongeveer de helft is afgerond. Huttner benadrukte dat de verzekeraar goed op koers ligt om de strategische doelstellingen voor de periode tot en met 2023 te realiseren en dat beleggers deze ontwikkelingen beloond hebben met een koersstijging van 13 procent in 2022. De zakenbank verwacht dat Aegon op korte termijn zijn resterende activiteiten in Centraal en Oost-Europese verkoopt en de reeds aangekondigde verkoop van het belang in een Spaanse joint venture zal afronden, wat de verzekeraar ruimte geeft om bij de publicatie van cijfers over het derde kwartaal in november een extra aandeleninkoopprogramma ter waarde van 200 miljoen euro aan te kondigen. Ook wijst Berenberg op een Amerikaanse herverzekeringsovereenkomst voor een deel van de portefeuille met variabele annuïteiten in de VS, die mogelijk in het vierde kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. Tot slot wijst Huttner bij de herhaling van het koopadvies op de fundamentele waardering van de verzekeraar. Aegon wordt momenteel op basis van de te verwachten winst in 2023 verhandeld op een koers/winst verhouding van 6,3, hetgeen duidelijk lager is dan dat van sectorgenoten NN Group, ASR en Ageas. De Belgische verzekeraar heeft een koers/winst verhouding van 7,4 en de twee Nederlandse verzekeraars van ruim 8. Het aandeel Aegon sloot donderdag op een groene Amsterdamse beurs 1,2 procent hoger op 5,02 euro. Update: om koersdoel en advies toe te voegen. Bron: ABM Financial News

