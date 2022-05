Vrijwel vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting nipt lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

Donderdag kende de AEX op Hemelvaartsdag nog een min of meer vlak koersverloop, totdat Wall Street ’s middag onder aanvoering van tech- en retailbedrijven voortvarend uit de startblokken schoot, waarna het Damrak groen kleurde en de AEX de handelsdag afsloot met een winst van 1,3 procent op 692,80 punten.

Wall Street putte inspiratie uit het nieuws dat halfgeleiderfabrikant Broadcom bereid is om 61 miljard dollar op tafel te leggen voor de overname van clouddienstverlener VMware. Beleggers reageerden daarnaast opgelucht op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve die woensdagavond verschenen en die de boodschap gaven dat de Amerikaanse centrale bank de rente niet agressiever zal verhogen dan al aangegeven.

"Dat klinkt beleggers als muziek in de oren", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Niemand wil dat de Fed overdreven hawkish wordt wanneer er zorgen zijn over een recessie", aldus de marktkenner.

De rally op de Amerikaanse aandelenmarkten van donderdag heeft volgens vermogensbeheerder Phillip Toews van Toews Asset Management vooral te maken met de gedachte dat aandelen in de afgelopen tijd wel erg hard zijn afgestraft. "Althans, dat is het sentiment nu." Toews sluit namelijk niet uit dat de beurzen wederom een stap terug zullen doen.

Tenzij Wall Street een scherpe daling voor de kiezen krijgt, ligt de Dow Jones index op koers om vandaag op weekbasis in het groen te sluiten, waarmee een reeks van acht negatieve weken op rij zou worden doorbroken. Een dergelijk reeks werd voor het laatst bijna 100 jaar geleden geregistreerd, in het jaar 1923.

De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen, de S&P 500, won donderdagavond 2 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 2,7 procent bij schreef. Sinds het neerzetten van de hoogste stand ooit op de tweede handelsdag van 2022, staat de S&P nu op een verlies van circa 16 procent. De Nasdaq staat sinds zijn all time high van november vorig jaar op een verlies van bijna 28 procent. Het verlies voor de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index blijft beperkt tot krap 12 procent.

Alibaba stuwt beurs in Hongkong

In Azië konden beleggers vanochtend reageren op sterk meevallende cijfers van de Chinese techgigant Alibaba, die donderdagmiddag werden gepubliceerd. De e-commerce gigant bleek ondanks sombere inschattingen vooraf flink te hebben geprofiteerd van de lockdowns die China het afgelopen kwartaal troffen, en de omzet op jaarbasis steeg met 9 procent. De nettowinst kwam uit op omgerekend 2,6 miljard dollar. Het aandeel steeg vanochtend maar liefst 12 procent.

In het kielzog van Alibaba won die andere Chinese techgigant, Tencent, vanochtend in Hongkong ruim 2 procent, terwijl de breed samengestelde Hang Seng index krap 3 procent duurder werd.

De andere Aziatische hoofdbeurzen doen het rustiger aan, maar noteren wel eensgezind in het groen. Sydney en Seoel winnen ongeveer 1 procent, terwijl de Nikkei index in Tokio ruim een half procent hoger noteert.

De olieprijs zat donderdag duidelijk in de lift met een stijging van meer dan 3 procent voor de Amerikaanse olie-future op ruim 114 dollar per vat. Dat had onder meer te maken met een daling van de Amerikaanse olie- en benzinevoorraden, aldus analist Robbie Fraser van Schneider Electric. Daarnaast bewogen de olieprijzen ook mee met de hogere aandelenmarkten. Vanochtend in de Aziatische handel worden de winsten van donderdag geconsolideerd.

De euro wint daarnaast terrein ten opzichte van de dollar. Nadat de dollar de afgelopen 12 maanden flink in waarde steeg, met een euro/dollar die van ongeveer 1,22 naar 1,04 daalde, waardoor pariteit in zicht kwam, toont de euro de afgelopen twee weken veerkracht. De notulen van de Fed gaven de euro nog een extra zetje en het muntpaar noteert vanochtend op 1,0755.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei en de vrijgave van de persoonlijke inkomens en de PCE inflatie in de VS in april. De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex. Deze index is de laatste maanden uitgegroeid tot ’s werelds meest gevolgde macrocijfer.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak genoteerde bedrijven.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index won donderdag 2,0 procent op 4.057,84 punten, de Dow Jones index steeg 1,6 procent op 32.637,19 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent hoger op 11.740,65 punten.